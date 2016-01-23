أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هاشتاج "عيد الشرطة" يجتاح تويتر بالتزامن مع مشاركة السيسى فى الاحتفالات

Google+ Print
هاشتاج "عيد الشرطة" يجتاح تويتر بالتزامن مع مشاركة السيسى فى الاحتفالات هاشتاج "عيد الشرطة" يجتاح تويتر بالتزامن مع مشاركة السيسى فى الاحتفالات
دشن رواد موقع التدوين المصغر تويتر هاشتاج يحمل اسم "عيد الشرطة" بالتزامن مع مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاحتفالات الـ64 بالذكرى لعيد الشرطة لتكريم أسر الشهداء.

وتصدر الهاشتاج مركزاً متقدماً بين الوسوم الأكثر تداولاً فى الترند المصرى اليوم السبت، وبدأ المدونين التغريد بقوة عبره ليصعد بقوة للمراكز الأولى فى الهاشتاجات الأوسع انتشاراً بين رواد الموقع بمصر.

وأعاد المدونين عبر الهاشتاج تداول مقتطفات من كلمة الرئيس السيسى خلال الاحتفال، مشيدين بتعامله مع أسر الشهداء وأطفالهم.

ومن جانبه قال المدون أحمد مصطفى "ذكرى أعظم ملحمة لمحافظة الإسماعيلية، ومدن القناة، عيد الشرطة" وآخر غرد عبر الهاشتاج "عيد كل المصريين غصب عن كل الحاقدين وكل سنه وانتوا طيبين"، وآخر قال "عيد الشرطة الله يحفظهم يارب ويحميهم"، وشوقى غرد مهنئاً أفراد الشرطة بعيدهم "كل سنة وكل رجال الشرطة بألف صحة وخير".

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


>- السيسى:نبذل جهدا لتوفير خدمات المواطنين ونعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار
>

- السيسى: لن نترك أبدا أبدا ثأر شهداء الشرطة
>

- السيسى: أمن الشعوب واستقرارها ليس لعبة فى يد أحد
>

- بالفيديو.. دموع السيسى تسيل بعد حديث أب استشهد ثلاثة من أبنائه
>
>- السيسى يشيد بالشرطة فى مواجهة الإرهاب ويطالب بالمزيد من التطوير التكنولوجى
>

- السيسى: أشكر الشرطة على تأمين الانتخابات وخروجها بهذا المظهر المشرف
>

- السيسى: صعب علينا مشاهدة الثمن الذى يدفعه أبناء مصر لأجل الوطن
>

- السيسى: أسر الشهداء قالوا خلال مصافحتى لهم "أولادنا مش خسارة فى مصر"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر