هاشتاج "عيد الشرطة" يجتاح تويتر بالتزامن مع مشاركة السيسى فى الاحتفالات

دشن رواد موقع التدوين المصغر تويتر هاشتاج يحمل اسم "عيد الشرطة" بالتزامن مع مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاحتفالات الـ64 بالذكرى لعيد الشرطة لتكريم أسر الشهداء.

وتصدر الهاشتاج مركزاً متقدماً بين الوسوم الأكثر تداولاً فى الترند المصرى اليوم السبت، وبدأ المدونين التغريد بقوة عبره ليصعد بقوة للمراكز الأولى فى الهاشتاجات الأوسع انتشاراً بين رواد الموقع بمصر.

وأعاد المدونين عبر الهاشتاج تداول مقتطفات من كلمة الرئيس السيسى خلال الاحتفال، مشيدين بتعامله مع أسر الشهداء وأطفالهم.

ومن جانبه قال المدون أحمد مصطفى "ذكرى أعظم ملحمة لمحافظة الإسماعيلية، ومدن القناة، عيد الشرطة" وآخر غرد عبر الهاشتاج "عيد كل المصريين غصب عن كل الحاقدين وكل سنه وانتوا طيبين"، وآخر قال "عيد الشرطة الله يحفظهم يارب ويحميهم"، وشوقى غرد مهنئاً أفراد الشرطة بعيدهم "كل سنة وكل رجال الشرطة بألف صحة وخير".

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