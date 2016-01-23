مقتل 54 داعشيا من بينهم قيادى بارز شمال الرمادي بالعراق

أعلن قائد عمليات محافظة الأنبار غرب العراق اللواء الركن إسماعيل المحلاوى السبت، مقتل 54 عنصرا من تنظيم داعش بينهم أبرز قيادى التظيم الإرهابى المدعو (أبو عائشة المصلاوى) فى منطقة البو ذياب شمال مدينة الرمادي مركز المحافظة والتى تبعد عن غرب بغداد بحوالى 108 كيلومترات.

وذكر المحلاوى فى تصريح نقلته وكالة انباء الاعلام العراقى/واع/ أن " القطعات الأرضية التابعة إلى قيادة عمليات الأنبار وبالتعاون مع طيران التحالف الدولى، تمكنوا من قتل (54) داعشياً بينهم الإرهابى المدعو (أبو عائشة المصلاوى) ابرز قيادات عصابات داعش الإرهابية فى منطقة البو ذياب".

وأضاف أن " الإرهابيين قتلوا بقصف استهدف ثلاثة أوكار تابعة لداعش الارهابى ". وتابع أن " الجهد الهندسى تمكن من تفجير 55 عبوة ناسفة فى المنطقة ذاتها".

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