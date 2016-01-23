فتح وحدة الملاريا المعطلة وتشغيل سيارت الكسح بالشيخ زويد

صرح الشيخ " عارف أبو عكر" أحد أبرز رموز سيناء، أنه تم التوصل مع القيادات التنفيذية على تفعيل خدمات معطلة داخل مدينة الشيخ زويد والقرى التابعة لها تخفيفا على الأهالى .

وقال أبوعكر فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، تم الحصول على نشغيل وحدة الملاريا فى حى الكوثر بالشيخ زويد هذا الأسبوع، وتوفير أطباء وإمكانيات طبية لتقوم بدورها فى تقديم الخدمات الطبية العاجلة لأهالى حى الكوثر والمناطق المحيطة خصوصا ساعات حظر التجوال الليلى .

كما تم الاتفاق مع المسئولين على عودة اختام مصلحة الضرائب التى نقلت للعريش للتسهيل على الأهالى، وتشغيل سيارت كسح المياه التى وصلت لمركز الشيخ زويد وتوقفت عن العمل .

وقال الشيخ عارف ابوعكر، انه يتم طرح كافة مشاكل اهالى مركز الشيخ زويد أمام المسئولين بمختلف الجهات ذات الأختصاص،لافتا إلى ان المشايخ لهم دور رئيسى خلال فترة احداث سيناء، فى توصيل صوت الأهالى .