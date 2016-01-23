برج العقرب حظك اليوم الأحد 24/1/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:



>على الصعيد العاطفى:



>برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>تبحث عن اللاشئ وفقدت الكثير من الفرص الثمينة على مدار الفترة الماضية، بسبب تشبسك بالرأى وحرصك على الوصول إلى أمر من الصعب أن تحققه الآن، عليك أن تبدأ وكل شئ سيكون أفضل.>تفرغ أكثر من ذلك واعطى له حب واهتمام لأنه يستحق ذلك، لا تدع الحياة تأخذك إلى الطريق الخاطئ، فأهتم بكل تفاصيل علاقتكما لأن هذا سيكون له مردود جيد على علاقتك بالشريك.>صحتك جيداً، ولكن هذا لا يعنى أن تفرط فى التدخين، هذه العادة السيئة التى يجب أن تتوقف عنها فوراً، واستمع إلى نصائح الأطباء واتبع نظام غذائى صحى.>خبر سار فى طريقه إليك، حلم قديم من المتوقع أن يتحقق قريباً، أما على مستوى العائلة فهناك الكثير من التطورات التى ستشهدها علاقتك بالأهل والأصدقاء.