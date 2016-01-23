برج الحمل حظك اليوم الأحد 24/1/2016

الحمل على الصعيد المهني:

>لا تتعجل الأمور وكن صبوراً أكثر من ذلك، ربما لا تجد ما يسرك غن تعجلت الأمور، كن هادئاً وتعامل مع الأمور بحكمة أكثر من ذلك. على الصعيد العاطفى:

>تتعرض لمواقف تظهر غيرتك التى تصل إلى حد الجنون، تحكم فى أصابك ولا تجعل الحبيب يشكو من إنفعالاتك المستمرة برج الحمل على الصعيد الصحى :-

>حالتك الصحية ممتازة، لكن تناول المشوربات الهادئة ستجعلك أكثر قدرة على ضبط اعصابك والتحكم فيها، بشكل يريحك أنت نفسياً.

>

>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>يتوقع علماء الفلك لبرج الثور اليوم، أن يعيشوا حالة من التوتر العصبى بسبب استعجال الأمور، فالأنتظار صعب حقاً، لا ربما تأتى الريح بمالا تشتهى السفت إن تعجلت الأمور، كن اكثر حكمة وتعامل بواقعية، ولا تترك العنان لغيرتك أن تشعل النيران بينك وبين شريك حياتك ، واحرص دائماً على تناول المشوربات المهدئة للأعصاب.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365