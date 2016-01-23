برج الجدى حظك اليوم الأحد 24/1/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:

>سيكون اليوم هادئا فى العمل ستستطيع تحقيق نجاح غير مسبوق فأنت تعلم على تطوير نفسك طوال الوقت استمر فى ذلك ولا تجعل شىء يعطل مسيرتك نحود هدفك. برج الجدى على الصعيد العاطفى:

>تحاول أن تساعد الحبيب فى تجاوز المشاكل التى تعرض لها مؤخرا فأنت انسان طيب وهذا أكبر مميزاتك ستكون الفترة القادمة هادئة ومليئة بالأحداث الرومانسية . برج الجدى على الصعيد الصحي:

>أنت مهمل فى صحتك وقد حذرك الطبيب أكثر من مرة مما تقوم به، حاول أن تنته لما تقوم به من عادات سيئة وتخلى عنها فالصحة تاج على روؤس الأصحاء . توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>تتوقع لك الأبراج أخبار سعيدة تدعم موقفك العملى بشكل كبير ، كن على قدر المسؤلية فأنت انسان ناضج وقادر على فعل ذلك، لا بأس من تقديم يد العون للزملاء حتى تعمل فى مناخ صحى وهادىء وهذا مفيد للغاية للنجاح

شبكةعيونالإخبارية

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