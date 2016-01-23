برج الأسد حظك اليوم الأحد 24/1/2016

الأسد على الصعيد المهني:
>لا تبنى أحلامك فى العمل، على جهود السابقين، أنت لا تعرف إن كانت تتناسب مع خطتك أم لا، أجعل مجهودك وحده يرسم لك طريق تنفيذ خطتك
على الصعيد العاطفى:
>إخلاصك يجعلك دائماً فى مكانة خاصة عند شريك حياتك، و رومانسيتك المكنونة بداخلك تجعل منك شخص خيالى يعيش فى عالم من نسيج احلامه،حقق أحلامك الرومانسية مع شريك حياتك
برج الأسد على الصعيد الصحي:
>تعيش حالة من الكسل والخمول، حاول ان تنشط نفسك وابتعد عن الوجبات الدسمة التى لا تعطيك فائدة إلا الدهون فقط.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>يتوقع علماء الفلك لبرج الأسد اليوم، أن يعيش يوم من الكسل الممزوج بالغرق فى الحلام والخيالات، الكسل لن ينفذ لك خطتك العملية، ابتعد عن السلبية واسترجع نشاطك المهنىن واترك الرومانسية لعيش لحظاتها مع شريك حياتك، ولا تجعل الوجبات الدسمة تسيطر عليك أكثر من ذلك فالدهون لن تزيدك إلا خمولاً فقط.