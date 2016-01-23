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تعرض الحامل لتلوث الهواء من الأسباب الرئيسية لانخفاض الوزن بين حديثى الولادة

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تعرض الحامل لتلوث الهواء من الأسباب الرئيسية لانخفاض الوزن بين حديثى الولادة تعرض الحامل لتلوث الهواء من الأسباب الرئيسية لانخفاض الوزن بين حديثى الولادة
نشر الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية تقريرا يفيد بأن تعرض المرأة الحامل لتلوث الهواء فى الأماكن المغلقة، من الأسباب الرئيسية لانخفاض الوزن بين الأطفال حديثى الولادة.

وقال الأطباء إن تلوث الهواء فى الأماكن المغلقة الناتج عن حرق الخشب والفحم والحيوانات، يعد عاملا رئيسيا وراء وقوع عدد كبير من الأمراض، منها أمراض الجهاز التنفسى بين النساء، وبالنسبة للمرأة فإن الوقت ما بين الحمل والولادة ربما يكون واحدا من مراحل الحياة الأكثر حيوية.

وحسبما جاء فى التقرير فإن تعرض المرأة الحامل للكثير من تلوث الهواء، وأول أكسيد الكربون فى الهواء مما يتسبب فى مرور الأكسجين فيؤدى إلى عدم وصول الأكسجين بشكل كاف للطفل، وبالتالى ينتج عنه انخفاض بوزن الطفل أو الموت.

وأشار التقرير إلى أن خلال فترة الحمل، المرأة فى معظم الأحيان تبقى فى المنزل، كما أن الدخان الناجم عن غاز الطهى أيضا يجعل الأطفال حديثى الولادة عرضة للإصابة ببعض الأمراض مثل الالتهاب الرئوى بعد الولادة بسبب ضعف جهاز المناعة الناجم عن تلوث الهواء فى الأماكن المغلقة.

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مصر 365