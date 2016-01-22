رئيس مركز باريس بالوادى الجديد: طرح مشروع وحدة تراخيص المرور بـ1.2 مليون جنيه

قال عادل عباس، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد، إنه تم الانتهاء من أعمال طرح مشروع وحدة تراخيص المرور بمركز باريس بتكلفة تصل إلى مليون و200 ألف جنيه، حيث سيتم البدء فى تنفيذ المشروع فور الانتهاء من أعمال الترسية.

وأضاف "عباس"، فى تصريحات صحفية، أن هذا المشروع يأتى فى إطار استكمال البنية الأساسية والخدمية بمركز باريس لتخفيف العبء على المواطنين بتكبدهم السفر إلى مركز الخارجة لإنهاء الإجراءات الخاصة بترخيص السيارات والمركبات وإنهاء الإجراءات المرورية المتعلقة بسياراتهم.

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