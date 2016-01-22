أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس مركز باريس بالوادى الجديد: طرح مشروع وحدة تراخيص المرور بـ1.2 مليون جنيه

Google+ Print
رئيس مركز باريس بالوادى الجديد: طرح مشروع وحدة تراخيص المرور بـ1.2 مليون جنيه رئيس مركز باريس بالوادى الجديد: طرح مشروع وحدة تراخيص المرور بـ1.2 مليون جنيه
قال عادل عباس، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد، إنه تم الانتهاء من أعمال طرح مشروع وحدة تراخيص المرور بمركز باريس بتكلفة تصل إلى مليون و200 ألف جنيه، حيث سيتم البدء فى تنفيذ المشروع فور الانتهاء من أعمال الترسية.

وأضاف "عباس"، فى تصريحات صحفية، أن هذا المشروع يأتى فى إطار استكمال البنية الأساسية والخدمية بمركز باريس لتخفيف العبء على المواطنين بتكبدهم السفر إلى مركز الخارجة لإنهاء الإجراءات الخاصة بترخيص السيارات والمركبات وإنهاء الإجراءات المرورية المتعلقة بسياراتهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365