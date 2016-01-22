الحزب الناصرى بدمياط ينتهى من تشكيل أمانته ولجانة النوعية

عقدت لجنة الحزب العربى الديمقراطى الناصرى- أمانة دمياط، اجتماعاً اليوم الجمعة، وتم خلاله انتخاب أعضاء اللجنة المركزية للحزب وهم: محمد نجاح بركات، رضا محمود خليفة، محمد خليل البراوى، إبراهيم أنيس الجيوشى، أسامة حلمى حسانين، أحمد رأفت الصديق.

كما تم تشكيل الأمانات النوعية للحزب بالمحافظة، وهى أمانة التثقيف برئاسة إبراهيم أنيس الجيوشى، وأمانة الإعلام برئاسة محمد خليل البراوى، وأمانة الشباب برئاسة أشرف هانى السقعان، وأمانة العمل الجماهيرى برئاسة جمال الدين السيد كسبر، وأمانة العمال برئاسة محمد حسن خروبة، وأمانة الفلاحين برئاسة توكل أحمد شمخ، وأمانة المهنيين برئاسة مصطفى عبد الحفيظ.

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