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إقامة حمام سباحة تدريبى فى الوادى الجديد بتكلفة 5.5 مليون جنيه

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إقامة حمام سباحة تدريبى فى الوادى الجديد بتكلفة 5.5 مليون جنيه إقامة حمام سباحة تدريبى فى الوادى الجديد بتكلفة 5.5 مليون جنيه
قال الكابتن يحيى دياب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أنه قد تم الانتهاء من إنشاء حمام السباحى التدريبى بالمجمع الرياضى فى مدينة الخارجة بتكلفة 5 مليون و500 ألف جنيه، والذى تم الانتهاء من أعماله تمهيدًا لتشغيله رسميًا، مؤكدًا على أنه قد تم الانتهاء أيضا من أعمال تنسيق الموقع بتكلفة تصل إلى 700 ألف جنيه.

وأضاف "دياب"، فى تصريحات صحفية، أن مديرية الإسكان هى التى تولت أعمال الإشراف والتنفيذ للمشروع ضمن استكمال أعمال المجمع الرياضى بالخارجة، مؤكدًا على أنه قد تم الانتهاء أيضا من تنفيذ مشروعات رقع كفاءة 16 مركز شباب على مستوى مراكز المحافظة بتكلفة اجمالية تصل إلى 5 مليون جنيه بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية.

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مصر 365