الناتو يدرس طلبا لإرسال طائرات (أواكس) ضد تنظيم داعش الإرهابى

تلقى حلف شمال الأطلسى (الناتو) طلبا لاستخدام طائرات من طراز (أواكس) فى عمليات ضد تنظيم داعش الإرهابى ، ويقوم الحلفاء حاليا "بمناقشته".

وقال مسؤلون فى الحلف - حسبما أفادت قناة العربية الاخبارية اليوم الجمعة - " يمكننا أن نؤكد أن هناك طلبا لدعم ملموس من حلف شمال الأطلسى فى الجهود المبذولة ضد تنظيم داعش ، من خلال إرسال الحلف طائرات استطلاع من طراز أواكس ، وتتم مناقشة هذا الطلب من قبل الحلفاء".

وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن طلب استخدام قدرات (أواكس) التابعة للحلف الأطلسى أتى من الولايات المتحدة.

من جهته ، بعث وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر، مؤخرا برسائل إلى جميع أعضاء التحالف الدولى، يدعو فيها إلى بذل جهود إضافية.

من جانبه ، أكد دبلوماسى أمريكى أن تلك الرسائل تضمنت واحدة إلى حلف شمال الأطلسى، الذى تشارك دوله الـ28 فى التحالف الدولي، بهدف بدء مناقشات حول الوسائل التى يمكن أن يساهم الحلف من خلالها فى هذه الجهود.

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