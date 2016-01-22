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وزارة الدفاع تعرض فيديو لتحركات الجيش لحماية الأهداف الحيوية فى 25 يناير

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وزارة الدفاع تعرض فيديو لتحركات الجيش لحماية الأهداف الحيوية فى 25 يناير وزارة الدفاع تعرض فيديو لتحركات الجيش لحماية الأهداف الحيوية فى 25 يناير
عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع لتحركات رجال القوات المسلحة فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وعمليات الانتشار والتمركز لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية فى حماية المواطنين وتأمين الأهداف والمرافق الحيوية والمنشأت الهامة، وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى والعديد من محافظات الجمهورية، لمواجهة أى أعمال عنف أوشغب محتملة فى ذكرى ثورة 25 يناير 2016، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة.

ويوضح الفيديو تحرك القوات على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من أجل حماية وتامين المواطنين والأهداف والمنشآت الحيوية، بدعم من الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، فى المنطقة المركزية العسكرية، والمنطقة الشمالية العسكرية، والمنطقة الجنوبية العسكرية والمنطقة الغربية العسكرية، والجيشين الثانى والثالث الميدانيين والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى الوحدات التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة.

الداخلية: نتعامل مع 25يناير كمناسبة قومية ولن نسمح بالمزايدة على الشرطة

مساعد الوزير للأمن المركزى فى حوار اللحظات الأخيرة قبل 25 يناير: عايز أقول للشعب أوعوا تنسوا إحنا كنا فين وبقينا فين.. والإخوان كل سنة بيهددوا وأجهضنا مخططاتهم.. وغيرنا الزى عشان نأكد إننا شرطة الشعب

بالصور.. قوات الجيش والشرطة يرفعان درجات الاستعداد لتأمين المنشآت والتصدى للخارجين عن القانون.. انتشار دوريات مشتركة بالقاهرة والمحافظات للتعامل مع أى تهديد لأمن المواطنين.. وتكثيف تأمين قناة السويس

ننشر صور انتشار الدوريات المشترك لقوات الجيش والشرطة لتأمين المنشآت الحيوية

عناصر القوات المسلحة والشرطة تنفذ دوريات مشتركة لتأمين المنشآت الحيوية

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مصر 365

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