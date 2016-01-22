وزارة الدفاع تعرض فيديو لتحركات الجيش لحماية الأهداف الحيوية فى 25 يناير

عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو لتحركات رجال القوات المسلحة فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وعمليات الانتشار والتمركز لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية فى حماية المواطنين وتأمين الأهداف والمرافق الحيوية والمنشأت الهامة، وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى والعديد من محافظات الجمهورية، لمواجهة أى أعمال عنف أوشغب محتملة فى ذكرى ثورة 25 يناير 2016، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة.

ويوضح الفيديو تحرك القوات على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من أجل حماية وتامين المواطنين والأهداف والمنشآت الحيوية، بدعم من الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، فى المنطقة المركزية العسكرية، والمنطقة الشمالية العسكرية، والمنطقة الجنوبية العسكرية والمنطقة الغربية العسكرية، والجيشين الثانى والثالث الميدانيين والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى الوحدات التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة.

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ننشر صور انتشار الدوريات المشترك لقوات الجيش والشرطة لتأمين المنشآت الحيوية

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