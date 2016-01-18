أمر يمتنع عنه المتزوجون مع أنه ليس بحرام .. تعرفوا عليه !!

أمر يمتنع عنه المتزوجون مع انه ليس بحرام .. أو عيب تعرفوا عليه !!

الرجل الشرقي بطبيعته غيور على ما ملكت أيمانه .

فلاحظ ان الرجل الشرقي برفض ذكر إسم زوجتة أو أمة أو أخته عند حدوث اى موقف يدعي ذكر اسمائهن .

ولقد اثبتت الدراسات أن ما بين رجل من 10 رجال يمكن أن يذكر اسم زوجته أو أمة دون شعور بخجل او احراج او ان ذكر اسمهن يمثل ضغط نفسيآ لا يستطيع تحمله .

وقد ارجع علماء الاجتماع ان السبب فى ذلك العادات والتقاليد الموروثه عن الاباء وجاء انطباع ان هذا الامر عيب رغم اننا اذا نظرنا الي الشريعه الاسلاميه لن نجد اى دليل شرعي يثبت تحريم ذلك او انه على الاقل مذموم او مكروه ولكن العكس تمامآ ولقد ورد حديث عن عمرو بن العاص وهو في حضره النبي عليه الصلاة والسلام وسألة : من احب الناس اليك ؟ فقال : عائشة .

ثم سأله اعني من الرجال فقال : ابوها .

هل لاحظتم ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأله عمرو عن احب الناس اليه فقال عائشه ولم يقل زوجتي او ام ابنتي بل قال عائشه ولم يجد في ذلك حرجآ على الاطلاق فقتضى برسول الله ايها الشرقي وتخلى عن ما ليس منك .

شبكةعيونالإخبارية

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