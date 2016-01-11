بالفيديو | قصة ترويها هبة قطب تقول “زوج كان مسافر وعند عودته لشقته ، تفاجأ ب 4 سيدات وزوجته يمارسون الشذوذ”

حياتنا الزوجية يوجد بها أسرار كثيرة وعادات اعتادوا عليها ، بين الزوج والزوجة في صغرهما ، وتكتشف هذه الأسرار أو العادات الغير صحيحة صدفة بعد الزواج .

ولكن السؤال هنا ، هل لهذه العادات الغير صحية علاج لها ؟

تجيب على هذا الدكتورة “هبة قطب” الاستشارية في الطب الشرعي والعلاقات الزوجية .

وتقول أن من العادات الغير صحية والسيئة للسيدات ، أن بعض السيدات مدمنات في ممارسة الشذوذ الجنسي مع بعضهم البعض أو مع أصدقائهن ، وحتى بعد ما تتزوج الفتاة وتصبح زوجة.

ومن خلال استضافتها في برنامج “بوضوح” ، الذي يقدمه الإعلامي “عمرو الليثي” ، والذي يذاع عبر الفضائية المصرية قناة “الحياة” ، تحكي قصة حالة مرت عليها .

تقول “أن زوج كان مسافر فترة ، وعند عودته اكتشف زوجته مع 4 سيدات في شقته ، يمارسون الشذوذ الجنسي مع بعضهم البعض ، وعند مواجهة زوجته ، قالت له مؤكدة أنها كانت تمارسها وهي طفلة ، ولكنها توقفت عن هذه الممارسات بعد خطوبتها ، وعادت إلى هذه الممارسات بعد أن سافر زوجها”.

وتقول أيضاً “هبة قطب” ، أن الزوجة كانت محكومة من الأهل ومغلق عليها في بيتها ، وأن صديقاتها كانوا يزورنها وكانوا يفعلون ذلك في حجرتها .

وأوضحت “هبة قطب” أن الزوج قال لها إن حياتهما الجنسية ، رائعة وكان مندهشًا مما فعلته زوجته في غيابه.

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شبكةعيونالإخبارية

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