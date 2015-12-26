الفتاة الأيزيدية:"داعش"يغتصبون السيدات بعد الصلاة..وقتلوا 700 شاب فى ساعتين

قالت الفتاة الأيزيدية نادية مراد، إن رجال تنظيم داعش يؤدون الصلاة وبعدها يقومون بجماع الفتيات واغتصابهن، مؤكدة أن أول من قام باغتصابها بالموصل من التنظيم يبلغ من العمر 35 عاما، مضيفة أن التنظيم قتل 700 شباب أيزيدى خلال ساعتين، بجانب بقتل 45 امرأة كبيرة فى السن من بينهن والدتها.

وأضافت مراد خلال حوارها مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن تنظيم داعش الإرهابى لا يمثل الدين الإسلامى، مؤكدة أنها تم بيعها لشخصين فى الحمدانية بعد اغتصابها من الشخص الأول، مضيفة أنها تم تأجيرها لسائق وتمكنت من الهرب منه بعد يومين.

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