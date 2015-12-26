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"مستشفيات الدقهلية" تتعرض للنصب باسم قيادات وزارة الصحة

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"مستشفيات الدقهلية" تتعرض للنصب باسم قيادات وزارة الصحة "مستشفيات الدقهلية" تتعرض للنصب باسم قيادات وزارة الصحة
تجرى مباحث الأموال العامة بالدقهلية التحقيق فى واقعة نصب جديدة على مستشفيات محافظة الدقهلية، حيث كشفت مديرية الصحة بالمحافظة، اليوم السبت، عن قيام عدد من الأشخاص بالاتصال بمدير مستشفى أجا المركزى وانتحال صفة أحد المسئولين الكبار بوزارة الصحة.

وسأل مدير المستشفى عن كمية المستلزمات والنواقص، وعمل حصر بها، وبعد ساعة يعاود الشخص الاتصال مرة أخرى بمدير المستشفى ليستعلم عن النواقص وتكلفة شرائها، فيقوم الشخص المنتحل صفة المسئول بإبلاغ مدير المستشفى بإرسال 10% من قيمة المطلوب على حوالة بريدية، من أجل إرسال الكمية بالكامل.

وتم رصد أكثر من محاولة نصب، فى عدد من المستشفيات بالمحافظة، وإرسال تحذير وتنبيه بالكامل على جميع المستشفيات بعدم التعامل مع أى شخص فى التليفون والتعامل مباشرة مع مديرية الصحة بالدقهلية.
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