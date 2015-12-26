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مقتل طفلة وإصابة شقيقتها على يد مجهولين قبل إحراق منزلهما بمطروح

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مقتل طفلة وإصابة شقيقتها على يد مجهولين قبل إحراق منزلهما بمطروح مقتل طفلة وإصابة شقيقتها على يد مجهولين قبل إحراق منزلهما بمطروح
شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم، السبت، جريمة بشعة، حيث قتل مجهولان طفلة وأصابا شقيقتها، قبل أن يشعلان النيران فى المنزل، وتمكن أمين شرطة يسكن بالمنطقة من اقتحام المنزل عند مشاهدته للنيران، وإنقاذ الشقيقة الكبرى.

وتلقى قسم شرطة مطروح، بلاغا بوجود حريق بمنزل فى منطقة الكيلو 3 بمدخل المدينة، فانتقلت على الفور قيادات المديرية وقوات الحماية المدينة لمكان البلاغ، للسيطرة على الحريق وإخماده.
>وبالمعاينة تبين اشتعال النيران بمسكن ملك أحمد حسن – 44 سنة، نقاش- بالدور الأرضى المكون من حجرتين ومطبخ ودوره مياه وغرفة معيشة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده كما تبين وجود الطفلة ندا أحمد حسن- 7 سنوات، تلميذة بمدرسة الشيخ عطيوه الابتدائية- جثة هامة ملقاة خلف باب المسكن الداخلى بالدور الأرضى وآية أحمد حسن- 15 سنة، طالبة بالفرقة الأولى بمدرسة التمريض بمطروح- مقيدة بحبل باليدين والساقين داخل غرفة المعيشة.

تم إخطار النيابة العامة ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن الوفاة حدثت نتيجة لإصابات متعددة بالجسم ويرجح وجود شبهة جنائية.

بسؤال المجنى عليها الثانية آية احمد، أكدت أنها أثناء تواجدها وشقيقتها بالمنزل فوجئت بشخصين غير معلومين لديها، وحال مشاهدتها لهما واستغاثتها، قاما بضربها على رأسها من الخلف مما افقدها الوعى وقاما بتوثيقها بحبل باليدين والساقين وأثناء مشاهدة الطفلة لهما، قاما بالتعدى عليها وإحداث إصابات مما تسبب فى وفاتها.

تم إخطار قسم الأدلة الجنائية برفع البصمات من مسرح الجريمة وإجراء المعاينة اللازمة وكلفت إدارة البحث الجنائى، بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة.

وقال البيان الصادر عن مديرية أمن مطروح، أن الشرطى أحمد محمد عبد المجيد، من قوة إدارة النجدة بمطروح، الذى يقع مسكنة بالقرب من مسكن الضحيتين، عند مشاهدته انبعاث دخان كثيف، من المسكن قادته شجاعته لدخول المسكن ومحاولة إطفاء الحريق وإنقاذ الفتاة المصابة، لحين وصول قوة الحماية المدنية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، أحوال مؤقت اليوم، قسم مطروح، وتباشر النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

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مصر 365