القبض على 17 من قيادات الإخوان خلال مسيرة مناهضة للدولة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم، السبت، من ضبط 17 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لتورطهم فى أعمال عنف.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى، برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين فى قضايا كثيرة أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف.

وتبين من الفحص تجمع العشرات من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بطريق دمنهور - الدلنجات أمام قرية سنطيس دائرة مركز دمنهور حاملين صور الرئيس المعزول محمد مرسى ومرددين الهتافات المناهضة للدولة.

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث من ضبط 15 شخصا وبحوزتهم 600 منشور تحوى عبارات مناهضة للدولة والسيارتين رقمى 5296 ب . ق . ج ميكروباص ، 7613 ب . ع . ج ميكروباص.

كما تمكنت القوات من ضبط كل من "شعبان . ا . م" موظف بالوحدة المحلية لمركز دمنهور، "محمد . ش . ا" ومقيما قرية الحجانية والمطلوب ضبطهما فى القضية رقم 11362 لسنة 2015 إدارى مركز دمنهور "تجمهر" وجارى تحرير المحاضر اللازمة.