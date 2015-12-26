طرق علاج سرعة القذف بدون أدوية أهمها تمارين التنفس وكيجل

عوامل تساعد على الإصابة بسرعة القذف

علاج سرعة القذف بتمارين كيجل والتنفس

سرعة القذف أحد أكثر المشكلات شيوعا بين عدد كبير من الرجال على مستوى العالم، وهى مشكلة ترتبط بفقدان القدرة على إطالة مدة الإيلاج والقذف سريعا مما يقلل من مدة العلاقة الحميمة، ويسبب مشكلات انعدام الإشباع الجنسى لدى الزوجين.>وحسب توضيح الدكتور أيمن محمد أخصائى التناسلية، فالعوامل التى تساعد على سرعة القذف كثيرة أهمها الإثارة المفرطة من قبل الزوجة للزوج، أو ممارسة الجماع والرجل يعانى من توتر أو ضغط عصبى، أو طالة المدة بين كل جماع وآخر.>ويحاول الأطباء يوميا البحث عن طرق مساعدة لعلاج سرعة القذف، فبعض الحالات قد تستلزم علاجا دوائيا، بجانبه بعض العوامل المساعدة والتى منها التمارين الطبيعية التى يمكن للرجل أدائها خلال اليوم وقبل الجماع لتساعده على التخلص من المشكلة، ومن أهم هذه التمرينات:

1 تمارين كيجل يعتمدها الكثير من الأطباء لتقوية عضلات الحوض عند الرجل والمرأة على السواء، وهى فعالة فى علاج سرعة القذف لقدرتها على التحكم فى عضلات الحوض، من خلال إمساك أو شفط الرجل للعضلات لثوان معدودة ثم إرخائها، وتكرار هذه التمرينات بشكل أسرع، وقبل الجماع بكل خاص وعلى مدار اليوم يمكن أدائها أكثر من 3 مرات كل مرة عدة ثوان.

2 تمارين التنفس وهى تمارين تساعد على الهدوء النفسى والتخلص من التوتر والاسترخاء التام، يتم أدائها بالشهيق القوى الكامل لمدة 5 إلى 6 ثوان مثلا، ثم حبسه لمدة ثانيتين وبعدها الزفير بهدوء لمدة 5 أو 6 ثوان أيضا، هذا التمرين مفيد للغاية فى تنظيم التنفس واسترخاء عضلات الجسم كلها وشعور الرجل بانعدام الضغط النفسى مما يجعله يتحكم أكثر فى سرعة القذف.

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