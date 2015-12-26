الميليشيات تقصف القصر الجمهورى بمأرب ومقتل 5 جنود

قصفت ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع على عبد الله صالح اليوم القصر الجمهورى بمدينة مأرب باليمن. وأوضحت مصادر طبية أن 5 جنود قتلوا نتيجة القصف فيما أصيب 5 آخرون.

وذكر موقع يمن برس نقلا عن مصادر محلية فى مأرب أن الميليشيات قصفت القصر بصواريخ الكاتيوشا من اخر مواقعها فى المحافظة فى جبل هيلان غربى مأرب الذى يطل على المدينة ويبعد عنها مسافة 15 كيلومترا.

وفى نفس الوقت لقى 15 مسلحا من ميليشيات الحوثى وصالح مصرعهم، فى مواجهات مع الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية الموالية للشرعية، وذلك فى مناطق متفرقة بمدينة تعز جنوب اليمن.

وقالت المصادر لقناة " سكاى نيوز عربية " السبت، أن قياديا حوثيا ميدانيا يدعى "أبو عمار"واثنين من مرافقيه لقوا مصرعهم أيضا، إثر استهدافهم بنيران المقاومة فى منطقة الحصب غربى تعز.

وفى نفس الاطار قالت المصادر أن مستشفى الثورة فى مدينة تعز، أعلنت توقفها عن استقبال حالات الطوارئ، بعد نفاذ الأدوية بسبب حصار الحوثيين.

وكانت ميليشيات الحوثى وصالح قد واصلت حصارها على تعز، فأعادت إغلاق " معبر الدحي" بالكامل، بعد أربعة أيام من إعادة فتحه بشكل جزئى، والسماح للمواطنين بإدخال بعض الأغراض الشخصية والمواد الغذائية، ولم يسمح الحوثيون بدخول المواد الإغاثية المقدمة من بعض المنظمات الدولية إلى داخل المدينة.

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