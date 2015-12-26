صحيفة لبنانية: اختطاف رجل دين إيرانى معارض بالضاحية الجنوبية لبيروت

ذكرت صحيفة النهار اللبنانية أن رجل دين إيرانيا معارضا للنظام اختطف فى الضاحية الجنوبية لبيروت بلبنان ذات الغالبية الشيعية.

وقالت الصحيفة، على موقعها الإلكترونى اليوم، إنها علمت من أقرباء رجل الدين الإيرانى السيد محمد على الموسوى متقى (43 عاماً) أن مجموعة حضرت إلى محل إقامته فى حارة حريك واختطفه فى منتصف الشهر الجارى.

وأشارت النهار إلى أن الموسوى يقطن فى الضاحية الجنوبية لبيروت منذ سنة ونصف السنة ويعيش وزوجته فى شقة مستأجرة ولديهما ثلاثة أطفال.

وأوضحت أنه كان يسعى للسفر إلى بلد أوروبى واللجوء إليه، ويعارض متقى النظام الإيرانى فى مقابلاته وكتاباته، ويحمل شهادة من إحدى الجامعات اللبنانية عندما كان فى العشرينات، ويشارك متقى فى برامج دينية على محطات شيعية فى لندن تعارض طهران.

>