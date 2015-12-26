أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ أسيوط يفتتح منافذ جديدة لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

Google+ Print
بالصور.. محافظ أسيوط يفتتح منافذ جديدة لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالصور.. محافظ أسيوط يفتتح منافذ جديدة لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة
أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط عن توفير جميع السلع الغذائية المدعمة بمختلف المنافذ والجمعيات الاستهلاكية التى أقامتها المحافظة بالقرى والمراكز لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ومحاربة السوق السواء وارتفاع الأسعار.

كما أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديرية والشركة المصرية لتجارة الجملة لفتح منافذ توزيع جديدة طبقا لاحتياجات المواطنين وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية لمنع أى تلاعب بالأسعار وضبط الاسواق خاصة مع تزايد إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم من المواد الغذائية بالتزامن مع الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف وأعياد رأس السنة الميلادية.

وأشار صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بأسيوط إلى توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بجميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع بالقرى والنجوع بالإضافة إلى توفير وجبات غذائية بسعر 30 جنيها للوجبة المتكاملة لسد احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهل الأسر محدودة الدخل وتوزيع تلك الوجبات بجميع منافذ السلع الغذائية بالقرى والمراكز.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد