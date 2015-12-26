بالصور.. محافظ أسيوط يفتتح منافذ جديدة لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط عن توفير جميع السلع الغذائية المدعمة بمختلف المنافذ والجمعيات الاستهلاكية التى أقامتها المحافظة بالقرى والمراكز لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ومحاربة السوق السواء وارتفاع الأسعار.

كما أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة لفتح منافذ توزيع جديدة طبقا لاحتياجات المواطنين وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية لمنع أى تلاعب بالأسعار وضبط الاسواق خاصة مع تزايد إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم من المواد الغذائية بالتزامن مع الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف وأعياد رأس السنة الميلادية.

وأشار صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بأسيوط إلى توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بجميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع بالقرى والنجوع بالإضافة إلى توفير وجبات غذائية بسعر 30 جنيها للوجبة المتكاملة لسد احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهل الأسر محدودة الدخل وتوزيع تلك الوجبات بجميع منافذ السلع الغذائية بالقرى والمراكز.



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