ربة منزل تعذب ابنتها حتى الموت بعين شمس والمتهمة:"ما بتسمعش الكلام"

تجردت ربة منزل من كل مشاعر الأمومة وعذبت طفلتها البالغة من العمر 13 سنة بمنطقة عين شمس وكوتها بالنار بحجة أنها لا تطيع كلامها حتى فارقت الحياة، وتم القبض على المتهمة وقرر المستشار أحمد حسين مدير نيابة عين شمس حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بوصول المجنى عليها طفلة إلى المستشفى جثة هامدة وبها أثار حروق وكدمات فى أنحاء متفرقة من جسدها.

تبين من التحقيقات والتحريات أن المتهمة "منصورة، و" والدة الطفلة أقامت لها حفل تعذيب كى بالنار والتعدى عليها بالضرب حتى لفظت الطفلة أنفاسها الأإخيرة، وذلك بسبب عدم إطاعة كلامها.

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