أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ربة منزل تعذب ابنتها حتى الموت بعين شمس والمتهمة:"ما بتسمعش الكلام"

Google+ Print
ربة منزل تعذب ابنتها حتى الموت بعين شمس والمتهمة:"ما بتسمعش الكلام" ربة منزل تعذب ابنتها حتى الموت بعين شمس والمتهمة:"ما بتسمعش الكلام"
تجردت ربة منزل من كل مشاعر الأمومة وعذبت طفلتها البالغة من العمر 13 سنة بمنطقة عين شمس وكوتها بالنار بحجة أنها لا تطيع كلامها حتى فارقت الحياة، وتم القبض على المتهمة وقرر المستشار أحمد حسين مدير نيابة عين شمس حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بوصول المجنى عليها طفلة إلى المستشفى جثة هامدة وبها أثار حروق وكدمات فى أنحاء متفرقة من جسدها.

تبين من التحقيقات والتحريات أن المتهمة "منصورة، و" والدة الطفلة أقامت لها حفل تعذيب كى بالنار والتعدى عليها بالضرب حتى لفظت الطفلة أنفاسها الأإخيرة، وذلك بسبب عدم إطاعة كلامها.


>ـ رفض استئناف عامل وزوجته متهمين فى واقعة تعذيب طفل بدار السلام
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365