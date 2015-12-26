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إصابة سيدة فى حريق هائل بكافتيريا بالمنوفية نتيجة ماس كهربائى

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إصابة سيدة فى حريق هائل بكافتيريا بالمنوفية نتيجة ماس كهربائى إصابة سيدة فى حريق هائل بكافتيريا بالمنوفية نتيجة ماس كهربائى
أصيبت سيدة بحروق نارية وصعق كهربائى فى حريق هائل بكافتيريا بمدينة شبين الكوم وتم نقلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شرطة شبين الكوم يفيد بنشوب حريق بكافتريا دائرة القسم، وبانتقال قوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذى نشب بكافتريا بالطابق الأرضى على مساحة 35 مترا ملك (شريف.ص) مقيم دائرة مركز شبين الكوم، نجم عن الحريق إصابة (نعمة.م) ومقيمة دائرة مركز شبين الكوم بصعق كهربائى أثناء الإطفاء وتم نقلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى وإسعافها.

وبسؤال المالك رجح أن يكون الحريق بسبب ماس كهربائى ونفى الشبهة الجنائية وتم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص وتم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 8397 إدارى قسم شبين الكوم لسنة 2015 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365