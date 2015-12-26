تأجيل محاكمة عهدى فضلى لـ26 إبريل فى قضية الكسب غير المشروع

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين اليوم السبت، تأجيل محاكمة محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهانى كامل أمين، القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة السابق، على خلفية اتهامهما بالكسب غير المشروع لجلسة 26 إبريل لورود التقارير.

كان أمر إحالة المتهمين، قد تضمن بأن عهدى فضلى، استغل سلطات منصبه فى تمكين هانى كامل من الاستمرار فى القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد، وصدور حكم قضائى ببطلان استمراره فى عمله، وقام عهدى فضلى بالحصول على عائد إعلانات قدره 8 ملايين و262 ألفًا و178 جنيهًا، فيما حصل هانى كامل على 12 مليونًا و772 ألفًا و137 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة واللوائح المعمول بها فى المؤسسة.

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