ضبط 863 مخالفة مرورية فى حملة صباحية بسوهاج

شنت إدارة مرور سوهاج حملة مرورية صباحية بكل الطرق الزراعية والصحراوية بالمراكز والمدن، استهدفت المخالفات المرورية وضبط المخالفين من قائدى السيارات والمركبات.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط "863" مخالفة مرورية، صرح بذلك العميد أشرف مرسى مدير إدارة المرور، مشيرا إلى أن من بين المخالفات التى تم تحريرها "205" مخالفات سحب تراخيص، "151" مخالفة تصالح، و27 مخالفة رادار، "14" مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و"11" مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، "12" مخالفة حجز دراجات بخارية، 144 مخالفة على نموذج "125 " مرور.

وأضاف مرسى أنه تم تحرير "94 " مخالفة الانتظار الخاطئ، "88" مخالفة بدون تسيير، "117" مخالفة بدون قيادة تــــم اتخاذ الإجراءات القانونيــــة قبل المضبوطيــن، وجـــارٍ الاستمرار فـى القيــــام بحملات مماثلــــة.