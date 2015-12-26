بيت العائلة المصرية ينعى العمدة صالح نصير عضو لجنة المصالحات بالأزهر

أصدر بيت العائلة المصرية بالأقصر بياناً نعى فيه العمدة صالح نصير رئيس لجنة المصالحات ببيت العائلة، وعضو لجنة المصالحات بالأزهر وعضو اللجان الشعبية بالمحافظة، والذى وافته المنية منذ يومين بعد صراع مع المرض.

وأوضح البيان، أن الفقيد العمدة صالح نصير، كان صاحب جولات عديدة بمحافظات الجمهورية ساهمت فى إنهاء الخصومات الثأرية، وتحقق على يديه بمشاركة لجان المصالحات، إنهاء خصومات ثأرية دامت عشرات السنين.

وأضاف البيان، أن الشيخ محمد الرملى الأمين العام لبيت العائلة بالأقصر، وجميع لجان بيت العائلة، يتقدمون بخالص العزاء والمُواساة لأهالى المحاميد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته جزاء ما قدَّم، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن العمدة صالح نصير عمدة المحاميد، عم ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، ونجل عم الدكتور عبد الدايم نصير مستشار شيخ الأزهر.