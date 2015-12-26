البروتين يحمى الأم من الأنيميا بعد الولادة.."لازم الفرخة"

"العيل ينزل من هنا، نحط مكانه فرخة من هنا"، جملة شهيرة لطالما ترددت على آذاننا فى الأفلام المصرية القديمة عن أهمية تناول الأم الدجاج فى مرحلة النفاس، هذه المقولة كان البعض يعتقد أنها مجرد موروثات شعبية، غير أن الدكتور مروان سالم، الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، أكد أن المقولة صحيحة تماما.

وأضاف: على الأم بعد الولادة وفى مرحلة النفاس تناول البروتين بكميات وافرة، لحاجة جسمها الشديد له فى تلك المرحلة، موضحا أن قطع الحبل السرى بين الأم والجنين خلال عملية الولادة، يؤثر سلبا على الأم لأنه ينقل حوالى أكثر من لترين من الدم من الأم إلى الطفل، مما يؤثر على هيموجلوبين الأم ونتيجة لذلك قد تصاب معظم الأمهات بعد الولادة بالأنيميا الحادة، وهنا تأتى أهمية تناولها "الفراخ"، حسب توضيح سالم.

ويؤكد الدكتور مروان سالم، الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، تناول البروتين الحيوانى بشكل عام مفيد وضرورى للأم فى مرحلة النفاس والتعافى من الولادة، كالدجاج الأبيض البلدى غير المهرمن، ولحم الديك الرومى الأبيض، فهذه اللحوم تحتوى على كم هائل من البروتين الحيوانى المفيد الذى يعمل على تحفيز خلايا النخاع لدى الأم لإنتاج المزيد من كرات الدم الحمراء، وتصنيع المزيد من الدم لتفادى الإصابة بالأنيميا الحادة.