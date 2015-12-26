إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

أصيب صباح اليوم 6 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى عند الكيلو 133 اتجاه القاهرة دائرة قسم شرطة غرب النوبارية.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 601962 ملاكى بحيرة قيادة "عبد التواب السيد محمود" سائق ومقيم حوش عيسى بالطريق المشار إليه، انفجر الإطار الأمامى الأيسر للسيارة، فاختلت عجلة القيادة من بين يدى قائدها واصطدمت بالحاجز الخرسانى على يمين الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة و5 من مستقليها بسحجات وكدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد للعلاج، وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم، وجار تحرير محضر بالواقعة.