للأمهات.. 5 نصائح ذهبية لحماية طفلك من نزلات البرد

مع انخفاض درجات حرارة الجو التى نعشيها حاليا نتيجة بداية فصل الشتاء، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا خاصة بين الأطفال نتيجة أسباب وعوامل مختلفة. الإصابة بالأنفلونزا

>وفى هذا السياق، تقول دكتورة نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن فصل الشتاء من أكثر فصول العام التى تزداد فيها فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، نظرًا لنشاط البكتريا وانتشارها بصورة كبيرة مع انخفاض درجات حرارة الجو. أهمية النظافة فى حماية طفلك من أدوار البرد

>واستكملت د. نهى قائلة: يلعب اهتمام الأم ببعض النصائح الضرورية الخاصة بنظافة طفلها دورًا كبيرًا فى حمايته من أدوار البرد وأهمها:

>1) الاهتمام بنظافة الغرفة أو المكان، الذى يتواجد فيه الطفل لضمان حمايته بعض البكتيريا والميكروبات المسببة، التى تزيد من فرص إصابته بنزلات البرد والأنفلونزا.

>2) الحرص على تهوية الغرفة قبل جلوس الطفل فيها.

>3) الاهتمام بنظافة ملابس الطفل.

>4) تغير مفروشات الفراش والوسادة ذلك للوقاية من الإصابة بنزلات البرد.

>5) الاهتمام بتنظيف اللعب فى حالة الأطفال صغار السن.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365