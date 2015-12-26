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تقرير لـ"نقابة أطباء الدقهلية" يكشف فساد مالى للمجلس الإخوانى السابق

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كشف مجلس نقابة الأطباء بالدقهلية الفائز فى الانتخابات الأخيرة عن العديد من وقائع الفساد المالى والمخالفات الجسيمة للمجلس الإخوانى السابق.

وأوضح تقرير صادر من مجلس النقابة، برئاسة الدكتور إبراهيم الزيات نقيب الأطباء، أنه خلال مناقشة الموقف المالى للنقابة تم الكشف عن وجود إهدار مال عام وارتفاع حجم المديونيات، وصرف أموال من صندوق النقابة بدون فواتير.

وتمثلت أبرز مظاهر إهدار المال العام فى نادى نقابة ميت غمر المزمع إنشاؤه والذى تم تخصيص قطعة أرض له على نهر النيل من محافظة الدقهلية على مساحة 5 قراريط لإنشاء النادى الفرعى للنقابة، وتم رصد مبلغ 183 ألف جنيه من بينها 100 ألف جنيه دعم من النقابة الفرعية لنادى ميت غمر، و83 ألف جنيه من تبرعات الأعضاء. وأضاف التقرير:"فوجئنا بوجود مستند بصرف مبلغ 30 ألف جنيه لعضو مجلس الشورى السابق تحت بند مصاريف الإنشاء دون فواتير، وأكثر من 2000 جنيه نثريات دون مستندات، واكتشفنا أن المبلغ المتبقى بالخزينة 29 ألف جنيه فقط من أصل 183 ألف جنيه، وباقى المبلغ تم صرفه فى عدة جهات دون فواتير أو جهة صرف رسمية.

ووتابع التقرير: "جاءت الطامة الكبرى عند عمل معاينة واقعية على النادى لنتابع الوضع فوجدنا أن النادى عبارة عن قطعة أرض مزروعة وبها مجموعة من الحيوانات والطيور التى تربى وبها مرساة للمراكب والسيارات المتهالكة القديمة ولا توجد أى إنشاءات تذكر".

وأضاف التقرير:"وقال أحد الأهالى الموجودين بالأرض إنه قام بذلك حتى لا تترك الأرض المقرر إنشاء النادى عليها عرضة لاستيلاء أحد عليها، قائلا:" أنا بحافظلكم على الأرض"، الأمر الذى دعا اللجنة التى ذهبت من النقابة لمتابعة أرض النادى إلى التساؤل عن كيفية ترك أرض النادى منذ عام 2011 على هذا الحال وعدم استغلالها، مما يعد إهدارا للمال العام".

وقال الدكتور إبراهيم الزيات نقيب الأطباء، إن ما يثير الشك هو وجود فواتير بأرقام تسوية غير منطقية ومسلسلة تنازليا.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>نقابة الأطباء تلتقى أعضاء مجلس النواب لدراسة تطوير المنظومة الصحية

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