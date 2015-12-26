"الزراعة" تبحث مع روسيا اعتماد مجازر لاستيراد اللحوم من أسواقها لأول مرة

قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن هناك مباحثات تجرى حاليا مع الجانب الروسى ممثلة فى وزارة الزراعة باعتماد الأخير مجازر مصرية للحوم والطيور هناك بعد رغبة روسيا التوسع فى توريد اللحوم والطيور إلى مصر ، مؤكدا أنه تم تسجيل 7 شركات عاملة فى مجال تصدير منتجات الألبان لدى وزارة الزراعة الروسية، وذلك للمرة الأولى فى السوق الروسية، وبدأت بالفعل شركتان تصدر منتجاتها إلى الأسواق الروسية .

وأكد رئيس الحجر البيطرى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى حاليا الإعداد لتسجيل 6 شركات أخرى كمرحلة ثانية مصدرة لمنتجات الألبان لروسيا، لزيادة الكميات المصدرة للشركات السابقة لتشمل جميع منتجات الألبان .

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