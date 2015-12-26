أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الخارجية التونسية تنفى اختطاف 50 بحارا من قبل قوات مسلحة ليبية

Google+ Print
الخارجية التونسية تنفى اختطاف 50 بحارا من قبل قوات مسلحة ليبية الخارجية التونسية تنفى اختطاف 50 بحارا من قبل قوات مسلحة ليبية

>نفت وزارة الخارجية التونسية ما تداولته أمس الخميس وسائل الإعلام، حول تعرّض 50 بحارا تونسيا من مدينة صفاقس على متن أربعة مراكب صيد للاختطاف من قبل قوات مسلحة ليبية فى المياه الإقليمية المشتركة التونسية الليبية واقتيادهم إلى ميناء الزوارة .

وأكدت الوزارة - فى بيان اليوم الجمعة - أنّ عملية إيقاف البحارة التونسيين من قبل خفر السواحل الليبي، تُعدّ إجراء معمول به للمراقبة والتأكد من هويات البحارة، مشيرة إلى أنّ كل البحارة التونسيين فى صحة جيّدة وأنّها تتابع هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطنى والسلطات الليبية المعنية، مضيفة أنّ السلطات التونسية تُقوم بمساعى حثيثة مع الجانب الليبى لإطلاق سراح البحارة التونسيين فى أقرب وقت ممكن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365