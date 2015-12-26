الخارجية التونسية تنفى اختطاف 50 بحارا من قبل قوات مسلحة ليبية

>نفت وزارة الخارجية التونسية ما تداولته أمس الخميس وسائل الإعلام، حول تعرّض 50 بحارا تونسيا من مدينة صفاقس على متن أربعة مراكب صيد للاختطاف من قبل قوات مسلحة ليبية فى المياه الإقليمية المشتركة التونسية الليبية واقتيادهم إلى ميناء الزوارة .

وأكدت الوزارة - فى بيان اليوم الجمعة - أنّ عملية إيقاف البحارة التونسيين من قبل خفر السواحل الليبي، تُعدّ إجراء معمول به للمراقبة والتأكد من هويات البحارة، مشيرة إلى أنّ كل البحارة التونسيين فى صحة جيّدة وأنّها تتابع هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطنى والسلطات الليبية المعنية، مضيفة أنّ السلطات التونسية تُقوم بمساعى حثيثة مع الجانب الليبى لإطلاق سراح البحارة التونسيين فى أقرب وقت ممكن.