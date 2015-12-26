نصائح "سهلة" تساعدك على التخلص من التوتر أثناء العمل

ونشر موقع The times of india، تقريرًا عن Mickey Mehta خبير الصحة واللياقة البدنية، يقدم فيه مجموعة من النصائح "السهلة"، التى تخلصك من توتر العمل.
1- يجب غسل اليدين والوجه وترطيب شعرك ، وفتح رباط الحذاء والجلوس على كرسى مريح جدا وإيقاف الأضواء لبضع الوقت، والجلوس بهدوء والتركيز على التنفس العميق، ومن الأفضل أخذ نفس يساعدك على تخفيف التوتر .
>2- من الضرورى الوقوف باستمرار، والحفاظ على يديك خلف ظهرك، ثم الانحناء إلى الأمام بلمس قدميك.
>3- تخيل أى صورة تجعلك تشعر بالراحة والتركيز، مثل المياه المتدفقة، أو شكل السماء أو الجرى فى أماكن طبيعية، كما يمكن أن تكون الصورة لأحد أفراد الأسرة أو شريك حياتك.
4- إذا كنت كسولا، يمكنك القيام ببعض الأشياء البسيطة، كالجلوس مسترخيا على كرسى مع تمدد ساقيك، ووضع يديك خلف رقبتك وغلق العينين، فمجرد الاسترخاء يساعدك فى التغلب على التوتر.
5- التركيز على ضوء مصباح أو شمعة للاسترخاء.