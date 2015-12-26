أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

نصائح "سهلة" تساعدك على التخلص من التوتر أثناء العمل

Google+ Print
نصائح "سهلة" تساعدك على التخلص من التوتر أثناء العمل نصائح "سهلة" تساعدك على التخلص من التوتر أثناء العمل
ضغوط العمل أحد أهم العوامل التى تؤثر سلبا على حياة الإنسان، وقد تسبب مشكلات صحية عديدة.

ونشر موقع The times of india، تقريرًا عن Mickey Mehta خبير الصحة واللياقة البدنية، يقدم فيه مجموعة من النصائح "السهلة"، التى تخلصك من توتر العمل.

1- يجب غسل اليدين والوجه وترطيب شعرك ، وفتح رباط الحذاء والجلوس على كرسى مريح جدا وإيقاف الأضواء لبضع الوقت، والجلوس بهدوء والتركيز على التنفس العميق، ومن الأفضل أخذ نفس يساعدك على تخفيف التوتر .
>2- من الضرورى الوقوف باستمرار، والحفاظ على يديك خلف ظهرك، ثم الانحناء إلى الأمام بلمس قدميك.
>3- تخيل أى صورة تجعلك تشعر بالراحة والتركيز، مثل المياه المتدفقة، أو شكل السماء أو الجرى فى أماكن طبيعية، كما يمكن أن تكون الصورة لأحد أفراد الأسرة أو شريك حياتك.

4- إذا كنت كسولا، يمكنك القيام ببعض الأشياء البسيطة، كالجلوس مسترخيا على كرسى مع تمدد ساقيك، ووضع يديك خلف رقبتك وغلق العينين، فمجرد الاسترخاء يساعدك فى التغلب على التوتر.

5- التركيز على ضوء مصباح أو شمعة للاسترخاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365