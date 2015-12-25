هل انفصلت دينا هارون عن زوجها؟

انتشرت الكثير من الأقاويل خلال الفترة الماضية عن انفصال الممثلة السورية دينا هارون عن زوجها خلدون وليد وهو من خارج الوسط الفني .

دينا ردت عبر صفحتها الرسمية على " فيسبوك " على كل ما يقال ويشاع ورفضت أن تؤكد أو تنفي خبر انفصالها معلنة أن هذا شان شخصي لا علاقة لأحد به حيث كتبت : " أصدقائي .. كثر الكلام والاستفسارات من العديد من الأشخاص عن طلاقي أو انفصالي عن خلدون ... لذلك لن أنفي ولن أؤكد .. فالذي سمع أننا انفصلنا فليبقى على معرفته ... أما المتأكدين من أننا مازلنا مع بعضنا فيكون ذلك خيراً ... لذلك أطلب منكم أن تلتفتوا للاحتفال بالعيد وان تزيحوا أموري وأمور غيري الشخصية من أذهانكم".

وختمت بمعايدة جمهور وقالت : " ميلاد مجيد للجميع .. " .

دينا التي احتفلت بالأعياد نشرت صورة على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها برفقة ولدها الوحيد كرم دون أي ظهور لزوجها في الصور فهل بالفعل انفصلت دينا عن زوجها ؟

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي