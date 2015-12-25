مران الأهلي – مسعد عوض يتحول لمهاجم.. وبيسيرو يخفي ملامح التشكيل

شارك مسعد عوض حارس مرمى النادي الأهلي كمهاجم في التقسيمة التي أقيمت في مران فريقه يوم الجمعة استعدادا لملاقاة وادي دجلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة وادي دجلة يوم السبت في عاشر جولات الدوري المصري بملعب الدفاع الجوي.

وخاض الحارس الشاب المران كمهاجم لإصابته بخلع بأحد أصابعه مما يمنعه من اللعب في مركزه الأصلي كحارس مرمى.

وواصل شريف إكرامي مرواغته للاعبين في المران مثلما قام بها في لقاء حرس الحدود الأخير عندما راوغ مهاجم الفريق العسكري في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية دون رد.

وشهد المران إخفاء جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق ملامح التشكيل الذي سوف يخوض به لقاء وادي دجلة.