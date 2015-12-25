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علماء يكتشفون الجزء المسئول فى الدماغ عن الاستيقاظ من النوم

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علماء يكتشفون الجزء المسئول فى الدماغ عن الاستيقاظ من النوم علماء يكتشفون الجزء المسئول فى الدماغ عن الاستيقاظ من النوم
الاستيقاظ من النوم، يعد من الأشياء الطبيعية للكثير منا، لكن لم يتم التعرف عن السبب الذى يساعدنا فى الاستيقاظ من النوم، لكن وجد العلماء المكان المسئول فى المخ عن الاستيقاظ.

ووفقا لموقع engadget الأمريكى أن العلماء يكشفون طريقة إيقاظ العقل للجسم، حيث إن إحدى الدوائر العصبية مسئولة عن "الإثارة السريعة من النوم والتخدير"، حيث وجد الباحثون أن جزءا من الدماغ الذى ينهى الإضاءة عند النوم الخفيف، وتدعى حركة دائرية غير سريعة للعين والتى تجعلك تستيقظ فى النهاية.

قال البروفسيور أنطوان من جامعة برن وفريقة، وجدت دوائر كهربية عصبية تقع بين منطقتين فى المخ تسمى "الثلاموسأو المهاد" وهو الجزء الأكبر من الدماغ البينى يقع على جانبى البطين الثالث بصورة جسمين ذوى شكل بيضاوى وتم اختبار رد فعل نبضات الضوء على الفئران، حيث وجد أن تحفيز المنطقة مع هذه التقنية optogenetics، آثار الاستيقاظ السريع من النوم الخفيف، بينما تسبب جهدا أكثر تركيزا للاستيقاظ فترة أطول.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكن استخدامها لمساعدة المرضى الذين يعانون من اضطرابات النوم، أو على الأقل يحصلون على راحة ليلة جيدة، كما أن التحفيز الكهربائى ليست فكرة جديدة، ولكن قبل استخدامه دون فهم كامل لمناطق الدماغ المختلفة، وكيفية تأثيرها على أنماط النوم لدينا، مع هذه المعرفة، من الممكن قريبا تطوير علاجات أكثر براعة.

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