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فهد بن بدر تسلم التقرير السنوي للأدلة الجنائية

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فهد بن بدر تسلم التقرير السنوي للأدلة الجنائية فهد بن بدر تسلم التقرير السنوي للأدلة الجنائية

    تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف نسخة من التقرير المصور لأعمال إدارة الأدلة الجنائية بشرطة المنطقة لعام 1436ه.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة أمس الخميس لمدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط يرافقه مدير إدارة الأدلة الجنائية بشرطة المنطقة المقدم ماجد بن عايد الرويثي، الذي أكد خلال الاستقبال أن هذه النتائج جاءت من خلال توجيهات سمو أمير المنطقة حيال تحري الدقة والجودة في أداء الأعمال الجنائية والأمنية والوقائية.

وبين أنه كان لها الأثر المهم بإثبات التهم على مرتكبيها وتتبع آثارهم وتحديد هوياتهم بكل إتقان وحرفية بفضل الله.

وأعرب سموه عن شكره لرجال الأمن على ما يقومون به من جهود في هذا المجال، داعياً الله لهم بالتوفيق والسداد.

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