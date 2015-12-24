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تجديد حبس الطبيب المتهم بالتسبب فى ضمور خلايا مخ رضيع فى كفر الشيخ

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تجديد حبس الطبيب المتهم بالتسبب فى ضمور خلايا مخ رضيع فى كفر الشيخ تجديد حبس الطبيب المتهم بالتسبب فى ضمور خلايا مخ رضيع فى كفر الشيخ
جدد رئيس نيابة فوه، اليوم، باشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ،حبس "ع.خ" طبيب أطفال بمستشفى فوة للتأمين الصحى 15 يوماً على ذمة التحقيق فى اتهامه بالإهمال الطبى فى علاج الرضيع "صلاح محمد زامل " من مرض الصفراء بوحدة الحضانة ، وخروجه دون اتمام علاجه ما تسبب بإصابته بضمور فى خلايا المخ وارتخاء فى العضلات والإصابة بعجز نسبته 65 %.

كانت البداية منذ عامين، بحجز الرضيع فى حضانة المستشفى لإصابته بنقص فى النمو ،والصفراء ،وأخرج الطبيب الرضيع من حضانة الأطفال دون اكتمال شفاءه، وتعددت شكوى والده للطبيب المختص، مطالباً بإعادته فلم يستجب ولم يجد والد الطفل إلا التقدم بعدد من الشكاوى والبلاغات للجهات المختصة على مدار عامين كاملين، وبعرض الطبيب على رئيس نيابه فوه أمر بحبسه 4 أيام وجدد حبسه اليوم 15 يوماً .

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مصر 365