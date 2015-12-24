بالصور.. محافظ الشرقية يلتقط صور سيلفى مع شباب "مشروعك" بالعاشر

التقط محافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام مجموعة من الصور التذكارية مع شباب العاشر من رمضان، خلال افتتاح مقر المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بمدينة العاشر من رمضان، تحت رعاية مجلس أمناء العاشر من رمضان خلف المعهد التكنولوجى بالمجاورة 24، بحضور السفير الدكتور محمود السعيد، المنسق العام للمشروع القومى للتنمية المجتمعية “مشروعك"، و الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس الأمناء، والمهندس أبو العلا أبو النجا نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان للتنمية.

ووجه محافظ الشرقية كلمة للشباب عقب التقاط الصور معهم، ومع موظفى المشروع بمقر العاشر بعد تفقد المقر والقاء بعض التوجيهات على توسيع المكان، أو اختيار مكان أوسع للمستفدين وتسهيل الاجراءات عليهم ، قائلا " احنا مادين أيدينا لكل الشباب ، وعليكم الدخول ضمن آلاف الالاف المستفيدين وعليكم أن تكونوا منهم ولا تنتظروا الدولة ، ادخلوا وابنوا ذاتكم حتى تحققوا كيانكم وتصبحوا مستثمرين.

وأضاف المحافظ أن المشروع يمنح رخصة مؤقته 5 سنوات، و أسبوع من تاريخ تقديم الطلبات واستيفاء الأجراءات وستحصولن على الموافقة والبدء الفورى مضيفا أن المشروع القومى "مشروعك " يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب فى القرى والأحياء والمدن والمراكز بجميع المحافظات، وتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الهجرة من القرى إلى المدن، والارتقاء بجودة الحياة فى مصر، وترسيخ مفهوم المواطنة، ووضع الشباب على الطريق الصحيح، لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب.

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