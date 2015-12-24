بالصور.. محافظ الشرقية يلتقط صور سيلفى مع شباب "مشروعك" بالعاشر

ووجه محافظ الشرقية كلمة للشباب عقب التقاط الصور معهم، ومع موظفى المشروع بمقر العاشر بعد تفقد المقر والقاء بعض التوجيهات على توسيع المكان، أو اختيار مكان أوسع للمستفدين وتسهيل الاجراءات عليهم ، قائلا " احنا مادين أيدينا لكل الشباب ، وعليكم الدخول ضمن آلاف الالاف المستفيدين وعليكم أن تكونوا منهم ولا تنتظروا الدولة ، ادخلوا وابنوا ذاتكم حتى تحققوا كيانكم وتصبحوا مستثمرين.
وأضاف المحافظ أن المشروع يمنح رخصة مؤقته 5 سنوات، و أسبوع من تاريخ تقديم الطلبات واستيفاء الأجراءات وستحصولن على الموافقة والبدء الفورى مضيفا أن المشروع القومى "مشروعك " يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب فى القرى والأحياء والمدن والمراكز بجميع المحافظات، وتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الهجرة من القرى إلى المدن، والارتقاء بجودة الحياة فى مصر، وترسيخ مفهوم المواطنة، ووضع الشباب على الطريق الصحيح، لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب.
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