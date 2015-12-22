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فتاة تصدم هبه قطب بقصتها والدكتورة ترد بطلي لعب

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فتاة تصدم هبه قطب بقصتها والدكتورة ترد بطلي لعب فتاة تصدم هبه قطب بقصتها والدكتورة ترد بطلي لعب

من منا لا يعرف الدكتورة هبه قطب الجريئة التى تتحدث بكل طلاقه عن كل ما يتعلق بالمعاملات الجنسية في الاسلام
فهي طبيبة مصرية تعمل بالطب الشرعي بجامعة القاهرة وحصلت الدكتورة هبه قطب على الدكتوراه من فلوريدا حيث انها قدمت رسالتها عن ما ورد فى الاسلام عن العلوم الجنسية .

اصبحت مشهورة جدا بعد ظهورها المتكرر فى وسائل الاعلام المختلفة حيث اصبحت من اهم الشخصيات التى يختارها الاعلامين للظهور معها فى برامجهم كواحده من اهم الشخصيات التى تتميز بمعرفتها الدقيقة والكبيرة فى الاستشارات الجنسية الاسلامية .

وتفاجئنا الدكتورة هبه قطب كل مرة بتصريح او رد ساخن جدا عن هذه المعاملات الجنسية سواء بتصريحاتها او بالرد على احد المتصلين او مرسلي الرسائل للاستفسار .

وكانت قد أرسلت فتاه رسالة الى الاعلامي عمرو الليثي وذلك اثناء استضافتة للدكتورة هبه قطب بالبرنامج الشهير الخاص به ( بوضوح ) والذي يتم اذاعتة علي قناه الحياة الفضائية تستفسر فيها عن انها تفعل اشياء غير مستحبة بالمرة فى الاسلام وقد عرفت بعد ذلك باضرارها فما كان من الدكتورة الا ان تقول لها : بطلي لعب .
وهذا الفيديو يوضح ما دار بينهم :-

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