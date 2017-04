ديلى ميل: اكتشاف مركز الكرم والسخاء داخل المخ

تمكن فريق من العلماء بجامعتى ييل وديوك الأمريكية من اكتشاف مركز السخاء والكرم داخل المخ، وذلك من خلال إجراء بعض التجارب على القرود، ويعرف هذا المركز باسم "amygdale اللوزة المخية"، وتعرف العلماء عليها منذ عقود، ولكن للمرة الأولى يتم الربط بينها وبين السخاء.

وأوضح الباحثون أن هذه اللوزه المخية مسئولة عن اتخاذ القرارات والتفاعل الاجتماعى، وكما أنها مسئولة عن إرسال الإشارات العصبية بمنح الأشخاص الأشياء والهدايا أو عقوبتهم.

وأضاف الباحثون أن القرود التى حصلت على هرمون الحب oxytocin، والذى ينشط منطقة اللوزه الخية، كانوا أكثر كرماً على المدى القصير والبعيد، مؤكدين أنه حال تطبيق هذه النتائج على الإنسان بنجاح خلال التجارب القادمة، فسوف يكون لذلك أثر كبير فى تعزيز العلاقات الاجتماعية بين الناس.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية " Proceedings of the National Academy of Science"، وكما نشر مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.