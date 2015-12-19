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حبس عاطل 4 أيام لانتحاله صفة ضابط شرطة لدخول فندق شهير بالقاهرة الجديدة

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حبس عاطل 4 أيام لانتحاله صفة ضابط شرطة لدخول فندق شهير بالقاهرة الجديدة حبس عاطل 4 أيام لانتحاله صفة ضابط شرطة لدخول فندق شهير بالقاهرة الجديدة
أمر المستشار شريف عبد المنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم تم ضبطه أثناء دخوله فندق بالقاهرة الجديدة بعد انتحاله صفة ضابط.

كان الرائد نادر مجدى حسن، ضابط مباحث تأمين الفنادق، والنقيب محمود حافظ ضابط قسم الشروق، والمعينين خدمة بفندق بالقاهرة الجديدة، اشتبها فى شخص يرتدى بدلة نقيب شرطة، أثناء استقلاله سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية أثناء محاولته دخول الفندق، وتبين أنه "أحمد.م" 31 سنة عاطل ومقيم الجيزة، وعثر بحوزته على طبنجة صوت، و جراب طبنجة وأقماع مرور وملابس عسكرية ورتب عسكرية، وبمواجهته قال بأنه انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين، وتم تحرير المحضر اللازم.

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