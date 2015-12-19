السجون: خروج إسراء الطويل من محبسها خلال ساعات

أفاد مصدر بقطاع السجون بوزارة الداخلية، بخروج الصحفية إسراء الطويل من محبسها خلال الساعات المقبلة عقب قرار إخلاء سبيلها، وذلك بعد إنهاء الإجراءات.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قررت إخلاء سبيل المصورة الصحفية إسراء الطويل، فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، على خلفية اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام لظروفها الصحية.

إخلاء سبيل إسراء الطويل فى اتهامها بتكدير السلم والانضمام لجماعة إرهابية