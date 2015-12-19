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ضبط أسلحة نارية و36 طلقة خرطوش فى حملة أمنية بزفتى والسنطة فى الغربية

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ضبط أسلحة نارية و36 طلقة خرطوش فى حملة أمنية بزفتى والسنطة فى الغربية ضبط أسلحة نارية و36 طلقة خرطوش فى حملة أمنية بزفتى والسنطة فى الغربية
ألقى ضباط مباحث مركزى شرطة زفتى والسنطة القبض على 3 عاطلين بحوزتهم بندقية خرطوش و23 طلقة لذات العيار و2طبنجة معدلة، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بتمكن ضباط مباحث مركزى شرطة السنطة وزفتى والقوة المرافقة لهم بقيادة العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة من ضبط كل من "أحمد.ل.ح" – 28سنة عاطل - مقيم بقرية طوخ مزيد - مركز السنطة وبحوزته طبنجة معدلة فى المحضر 34189 جنايات مركز السنطة لسنة 2015.

كما تم ضبط "مصطفى.ا.ب"- 28سنة عاطل - مقيم بقرية كفر هلال – مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية أثناء تواجده بدائرة مركز زفتى وبحوزته بندقية خرطوش تحمل رقم 23285 - 13 و23 طلقة خرطوش فى المحضر 39011 جنايات مركز زفتى لسنة 2015، "أيمن.ف.ش" – 20سنة عاطل - مقيم بدائرة مركز زفتى وبحوزته طبنجة معدلة فى المحضر رقم 39012 جنايات مركز زفتى لسنة 2015 تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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مصر 365