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محمد عبد الرازق أميناً لحزب العربى الناصرى بالسويس

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محمد عبد الرازق أميناً لحزب العربى الناصرى بالسويس محمد عبد الرازق أميناً لحزب العربى الناصرى بالسويس
أقيمت مساء أمس بمقر الحزب العربى الناصرى بالسويس انتخابات لجنة المحافظة بالسويس الجديد وسط تواجد جميع الأعضاء بالجمعية العمومية والأمانة العامة للمحافظة .

تم تشكيل لجنة المحافظة بالانتخاب من الأعضاء، وهم محمد عبدالرازق محمد أمينا للمحافظة وعلى محمود أمين عباسى مساعد أمين للمحافظة وأيمن أحمد عبدالمنعم عضو لجنة محافظة، وإيهاب محمود أحمد عضو لجنة محافظة.

كما تم اختيار حسين أحمد نورالدين أحمد عضو لجنة محافظة وياسر جمعة حامد ـ عضو لجنة محافظة ومحمود السيد مصطفى عضو لجنة محافظة ومحمد محمد عليوة عضو لجنة محافظة ومروة سعد محمد عضو لجنة محافظة وصبحى أحمد حسن عضو لجنة محافظة وأحمد طه فؤاد عضو لجنة محافظة.

أقيمت الانتخابات بإشراف أعضاء اللجنة العليا لإدارة الحزب وهم محمد جمعة وحسن محمد حسن أمين الحزب بأسوان وسيد عبد الغنى عضو المكتب السياسى .

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مصر 365