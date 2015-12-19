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بعد انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية.. السكان: سنقيم به على مسئوليتنا

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بعد انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية.. السكان: سنقيم به على مسئوليتنا بعد انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية.. السكان: سنقيم به على مسئوليتنا
قرر أهالى عقار سقطت أجزاء منه بالإسكندرية الإقامة على مسئوليتهم الشخصية لعدم وجود بديل لهم .

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغا من مأمور قسم شرطة الجمرك بسقوط جزء من العقار رقم 84 شارع مسجد أبو على.

انتقل مأمور وضباط القسم وضباط وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتهم، وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 80 مترا تقريبا "بناء قديم" أسقف خشبية وحوائط حاملة مكون من طابقين بكل طابق أربعة غرف، خالى من السكان عدا الطابق الأرضى، ملك "السيد . م" وتبين سقوط جزء من السقف الخشبى للطابق الثانى دون حدوث إصابات، تم إخطار عمليات المحافظة وحى الجمرك.

وتم التنبيه على قاطنى العقار بالإخلاء، وتعهدوا بالإقامة على مسئوليتهم الخاصة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة الجمرك، وجار العرض على النيابة.

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مصر 365