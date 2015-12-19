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بالصور.. إعادة تشغيل حركة القطارات بالسويس بعد توقف استمر 3 أيام

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بالصور.. إعادة تشغيل حركة القطارات بالسويس بعد توقف استمر 3 أيام بالصور.. إعادة تشغيل حركة القطارات بالسويس بعد توقف استمر 3 أيام
أعلن ديوان عام محافظة السويس إعادة تشغيل خط قطار السويس- عين شمس بعد توقف استمر 3 أيام عقب انقلاب قطار بضائع مواد بترولية.

وقال اللواء العربى السروى، محافظ السويس، إن قطار السويس – عين شمس تحرك صباح اليوم عقب انتهاء مسئولى السكة الحديد بالسويس من إصلاح الخط وما ترتب من خروج بعض عربات قطار صهاريج من القضبان، مؤكدا أنه تم تأمين خط القطار جيدا.

وكان اللواء جمال عبد البارى، مدير أمن السويس، منذ ثلاثة أيام قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بخروج 11 عربة صهريج من قطار البضائع، انتقل على الفور مدير الأمن، والعميد محمد والى مدير إدارة البحث الجنائى، والقيادات الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء للتدخل وتمت السيطرة على الوضع.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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