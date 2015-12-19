الدجاج المقلى فيه سم قاتل.. الإفراط فيه يجبلك سرطان وقلب وسمنة مفرطة

الدجاج المقلى وأضراره على الصحة

الدجاج من أكثر أنواع اللحوم تناولاً بين الكثير من الأشخاص، ويعشقها الأطفال والكبار، ولها العديد من الطرق المختلفة فى الطهى، فقد تتناول مسلوقة أو مشوية أو مقلية بالسمن أو الزيوت.>ومما لا شك فيه أن الدجاج المقلى قد يعرضك للكثير من المشاكل الصحية، لأنه يحتوى على نسبة عالية من الدهون نتيجة وضعه فى الزيت أو السمن، وهذا يجعله مرتفع السعرات الحرارية المؤدية لإصابتك بالسمنة وبعض المشاكل الصحية المختلفة، فهذا ما أكدته الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية.

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن تناول الدجاج المقلى بشكل عام يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الأشخاص، بالإضافة إلى تناول الدجاج بالجلد الذى يحتوى على العديد من الدهون والعناصر والهرمونات الضارة للصحة.

تعرف على أضرار الدجاج المقلى

>وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأضرار الناتجة عن تناول الدجاج المقلى، ومنها:

1- ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية فى الجسم.

2- ارتفاع نسبة الكولسترول الضار فى الدم.

3- زيادة نسبة الإصابة بالسمنة المفرطة.

4- التعرض للإصابة بالجلطات.

5- زيادة نسبة الإصابة بالسرطان.

6- التعرض لمشاكل فى القلب والإصابة بأمراضه كانسداد الشرايين.

وأخيرًا تنصح أخصائية التغذية العلاجية، بعدم تناول الدجاج المقلى واستبداله بالدجاج المسلوق أو المشوى، مع ضرورة نزع الجلد لتجنب الدهون والهرمونات الضارة به.